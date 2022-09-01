Українські захисники знищили понад 200 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українські захисники знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Також влучно знищені важка вогнеметна система "Сонцепьок", зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3", 5 гаубиць "Мста-Б", самохідна гаубиця "Акація", 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети.
Ліквідовано 6 складів ворожих боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
ОК "Південь" також інформує, що в Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін складу, задач та загроз.
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"Тож реагування на сигнали повітряних тривог залишається актуальним і має бути оперативним. Будьте пильні та відповідальні, не наближайтесь до підозрілих предметів, будьте уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію про них негайно повідомляйте компетентним органам, які вміло і швидко таку небезпеку нейтралізують. А дії наших підрозділів не фільмуйте і не коментуйте, пам’ятайте, що щастя любить тишу. А сили оборони несуть щастя в кожний визволений населений пункт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На південних рубежах українські військовослужбовці знищили 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки окупантів та 4 склади з боєприпасами.