ОК «Південь»: військовослужбовці знищили 117 рашистів та 4 склади з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На південних рубежах українські військовослужбовці знищили 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки окупантів та 4 склади з боєприпасами. Про це повідомляє оперативне командування «Південь», передає УНН.
Деталі
За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська «відмінусовано» 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки:
- 9 танків Т-72;
- 3 реактивних системи залпового вогню «Град»;
- 1 самохідну гармату «Гіацинт-С»;
- 1 самохідну гаубицю «Мста-С»;
- 18 одиниць автобронетехніки.
До того ж ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.
Нагадаємо
Збройні сили України знищили ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю