ОК «Юг»: военнослужащие уничтожили 117 рашистов и 4 склада с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На южных рубежах украинские военнослужащие уничтожили 117 рашистов, более 30 единиц техники оккупантов и 4 склада с боеприпасами. Об этом сообщает оперативное командование «Юг», передает УНН.
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По подтвержденным результатам выполнения огневых задач от вражеского войска «отменено» 117 рашистов, более 30 единиц техники:
– 9 танков Т-72;
– 3 реактивных системы залпового огня «Град»;
- 1 самоходную пушку «Гиацинт-С»;
– 1 самоходную гаубицу «Мста-С»;
– 18 единиц автобронетехники.
К тому же ВСУ уничтожили 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.
Напомним
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