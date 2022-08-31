ОК «Юг»: военнослужащие уничтожили 117 рашистов и 4 склада с боеприпасами

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По подтвержденным результатам выполнения огневых задач от вражеского войска «отменено» 117 рашистов, более 30 единиц техники:

– 9 танков Т-72;

– 3 реактивных системы залпового огня «Град»;

- 1 самоходную пушку «Гиацинт-С»;

– 1 самоходную гаубицу «Мста-С»;

– 18 единиц автобронетехники.

К тому же ВСУ уничтожили 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

Напомним

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью