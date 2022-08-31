росія тримає у Чорному морі ракетоносії 20 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупанти тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі три кораблі-ракетоносії 20 крилатих ракет "Калібр", повідомили в оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України, пише УНН.
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"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії крилатих ракет «Калібр», споряджені 20 ракетами", - повідомили в ОК "Південь".
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Як вказують у командуванні, загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою.
Доповнення
Напередодні у Чорному морі росіяни тримали 24 "Калібри".