росія тримає у Чорному морі ракетоносії 20 "Калібрів"

Цитата

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії крилатих ракет «Калібр», споряджені 20 ракетами", - повідомили в ОК "Південь".

Деталі

Як вказують у командуванні, загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою.

Доповнення

Напередодні у Чорному морі росіяни тримали 24 "Калібри".