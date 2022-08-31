россия держит в Черном море ракетоносители 20 "Калибров"

Цитата

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет «Калибр», снаряженные 20 ракетами", - сообщили в ОК "Юг".

Детали

Как указывают в командовании, угроза ракетных ударов и дистанционных артиллерийских обстрелов в регионах, приближенных к зоне непосредственных боевых действий и оккупированных территориях, остается крайне высокой.

Дополнение

Накануне в Черном море россияне держали 24 "Калибры".