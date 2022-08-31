россия держит в Черном море ракетоносители 20 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты держат на боевом дежурстве в Черном море три корабля-ракетоносителя 20 крылатых ракет "Калибр", сообщили в оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
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"В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет «Калибр», снаряженные 20 ракетами", - сообщили в ОК "Юг".
Детали
Как указывают в командовании, угроза ракетных ударов и дистанционных артиллерийских обстрелов в регионах, приближенных к зоне непосредственных боевых действий и оккупированных территориях, остается крайне высокой.
Дополнение
Накануне в Черном море россияне держали 24 "Калибры".