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Украинские защитники уничтожили более 200 оккупантов

Киев • УНН

 • 122975 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские защитники уничтожили 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинские защитники уничтожили более 200 оккупантов

Детали

Также метко уничтожены тяжелая огнеметная система "Сонцепек", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3", 5 гаубиц "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация", 2 самоходных артустановки, 3 мобильных миномета.

Ликвидировано 6 складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков.

Окончательные потери врага дознаются.

ОК "Юг" также информирует, что в Черном море корабельная группировка врага без изменений состава, задач и угроз.

Цитата

"Итак, реагирование на сигналы воздушных тревог остается актуальным и должно быть оперативным. Будьте бдительны и ответственны, не приближайтесь к подозрительным предметам, будьте внимательны к поведению подозрительных людей. Информацию о них немедленно сообщайте компетентным органам, которые умело и быстро такую ​​опасность нейтрализуют. А действия наших подразделений не снимайте и не комментируйте, помните, что счастье любит тишину. А силы обороны несут счастье в каждый освобожденный населенный пункт", - говорится в сообщении.

Напомним

На южных рубежах украинские военнослужащие уничтожили 117 рашистов, более 30 единиц техники оккупантов и 4 склада с боеприпасами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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