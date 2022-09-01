Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево - Генштаб

Детали

Противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также содержании захваченных районов Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего Государства.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг с применением ствольной артиллерии осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

На Харьковском направлении с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии противник осуществил обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Великие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка. Продолжает ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На Славянском направлении совершил обстрелы с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Краснополья, Вернополья, Грушуваха. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оказывает огненное воздействие и пытается улучшить тактическое положение, активно ведет воздушную разведку.

На Краматорском направлении совершал обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекамянское, Ивано-Дарьевка, Сиверск.

На Бахмутском направлении произвел обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледарь, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

На Авдеевском направлении совершал обстрелы с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

На Новопавловском направлении совершал обстрелы позиций наших войск с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.

На Запорожском направлении осуществлял обстрелы позиций защитников Украины с применением ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Волшебное, Белогорье.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка. В целях ведения воздушной разведки активно применял БпЛА на указанном направлении. Противник пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск.

Корабельная группировка противника продолжает сосредотачивать усилия на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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