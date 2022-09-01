ВВС: з початку війни проти України рф втратила понад 900 елітних військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. За пів року війни в Україні російська армія втратила тисячі військовослужбовців, зокрема понад 900 елітних. Серед них спецназівці, морські піхотинці та десантники. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.
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«За оцінкою як західних, так і російських експертів, загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готові до штурмових дій. У результаті завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою, довелося вирішувати загонам спецназу, морпіхам та десантникам. Саме ці представники російських сил, які традиційно вважаються елітою армії росії, зазнали значних втрат з початку війни. Експерти вважають, що компенсувати такі втрати елітних фахівців буде проблематично для рф», - ідеться у повідомленні.
Спецназ гру
Станом на 1 вересня загинув 151 військовослужбовець, кожен четвертий з них - офіцер (22%).
Спецназ росгвардії
Як зазначається, 245 співробітників росгвардії загинули на війні проти України, більшість із них - представники підрозділів особливого призначення, зокрема, загонів спецназу, СОБР та ОМОН. За даними ЗМІ, майже у кожного четвертого із загиблих було звання офіцера.
Крім того, щонайменше 16 загиблих окупантів - володарі особливої відзнаки, крапового берета, який фактично визначає «еліту спецназу» в росгвардії.
фсб і фсо
ВВС повідомляють, что близько 20 співробітників загинули під час вторгнення в Україну. Відомо про загибель підполковника Управління спеціальних операцій фсб миколи горбаня. Камчатські ЗМІ повідомляли про загибель підполковника спецназу фсб сергія привалова.
Найкращі частини вдв
Десантники складають рівно п'яту частину всіх ідентифікованих солдатів рф, які загинули в Україні. Повідомляється, що загальна кількість загиблих службовців елітних загонів ВДВ становить 144.
Морська піхота
Підрозділи морської піхоти рф воюють на південному фронті. За відкритими даними, на війні загинули 337 морських піхотинців рф. Зокрема, найбільших втрат зазнала 810-та гвардійська бригада, що базується в анексованому Криму.
Військові пілоти
Станом на 1 вересня відомо про 67 російських військових льотчиків, які загинули під час вторгнення в Україну (включаючи штурманів і бортмеханіків). Це особлива категорія втрат, оскільки екіпажі бойових літаків та гелікоптерів - штучні фахівці та еліта будь-якої армії світу. Підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15-17 років і коштує 12-14 мільйонів доларів.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 48 350 осіб, 1997 танків, 205 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.