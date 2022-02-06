Считаю нецелесообразным: президент Чехии выступил против направления военных НАТО в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Чехии Милош Земан против направления военнослужащих НАТО в Украину, поскольку она не входит в альянс. Об этом он заявил в в интервью телеканалу CNN Prima news, передает УНН.
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"Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", - заявил Земан.
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Милош Земан также сообщил, что в настоящее время он считает нынешнюю напряженность словесной войной с обеих сторон и хотел бы, чтобы она оставалась таковой.
"Если сравнить плюсы и минусы, так как они не неразумные, получается, что они пострадают",— сказал Земан, указав на возможные последствия для России в случае вторжения в Украину.
Президент также заявил, что не поддержит отправку чешских войск к восточным границам НАТО.
"Я считаю это бряцанием оружия",— добавил Милош Земан.
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