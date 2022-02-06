Вважаю недоцільним: президент Чехії виступив проти спрямування військових НАТО до України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент Чехії Мілош Земан проти направлення військовослужбовців НАТО в Україну, оскільки вона не входить до Альянсу. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN Prima news, передає УНН.
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"Україна не є частиною НАТО, тому направлення військовослужбовців туди вважаю недоцільним", - заявив Земан.
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Мілош Земан також повідомив, що в даний час він вважає нинішню напруженість словесною війною з обох сторін і хотів би, щоб вона залишалася такою.
"Якщо порівняти плюси і мінуси, так як вони не нерозумні, виходить, що вони постраждають",— сказав Земан, вказавши на можливі наслідки для Росії в разі вторгнення в Україну.
Президент також заявив, що не підтримає відправку чеських військ до східних кордонів НАТО.
"Я вважаю це брязканням зброї", - додав Мілош Земан.
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