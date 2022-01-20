Минобороны Чехии хочет предоставить Украине артиллерийские снаряды
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Министерство обороны Чехии планирует предоставить Украине артиллерийские снаряды на фоне наращивания войск России возле украинских границ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на irozhlas.
Детали
Как отметили, 26 января возможность предоставления боеприпасов Украине рассмотрит правительство Чехии.
"Украина — исторический партнер для Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Министерство обороны рассматривает возможность оказания любой помощи", — заявила пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмейстерова.
Напомним
По данным Reuters, Госдепартамент Соединенных Штатов разрешил Литве, Латвии и Эстонии доставлять в Украину ракеты и другое оружие американского производства.
Как отметили, Эстония может передать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литва — ракеты Stinger.