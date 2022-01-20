США дозволили країнам Балтії постачати в Україну американську зброю – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Держдепартамент Сполучених Штатів дозволив Литві, Латвії та Естонії доправляти в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на на власні джерела, інформує УНН.
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За правилами експортного контролю, країни мають дістати схвалення Державного департаменту на передання третім сторонам будь-якої зброї, виробленої у США.
“Зі схваленням Естонія зможе передати Україні протитанкові ракети Javelin, а Литва — ракети Stinger", — написало Reuters.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден пообіцяв надати "швидку і жорстку" відповідь Росії, якщо її військові перетнуть кордон України.
Додамо
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.