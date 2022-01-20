США разрешили странам Балтии поставлять в Украину американское оружие – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Госдепартамент Соединенных Штатов разрешил Литве, Латвии и Эстонии поставлять в Украину ракеты и другое оружие американского производства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
Детали
По правилам экспортного контроля, страны должны получить одобрение Государственного департамента на передачу третьим сторонам любого оружия, которое производят в США.
“С одобрением Эстония сможет передать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литва — ракеты Stinger", — написало Reuters.
Напомним
Президент США Джо Байден пообещал предоставить "быстрый и жесткий" ответ России, если ее военные пересекут границу Украины.
Добавим
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.