Будь-який перетин кордону України російськими військами буде розцінено як вторгнення – Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Джо Байден пообіцяв надати "швидку і жорстку" відповідь Росії, якщо її військові перетнуть кордон України. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
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"Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перейдуть через український кордон, це буде розцінено як вторгнення, яке зіткнеться із швидкою та жорсткою відповіддю Сполучених Штатів і наших союзників", — ідеться у повідомленні.
Як зазначено в заяві, Байден знає з досвіду, що в Росії є "масштабна стратегія агресії, крім військових дій", зокрема це "кібератаки та тактика використання нерегулярних збройних формувань".
"Він (Байден — ред.) підтвердив сьогодні, що на такі акти російської агресії буде надано рішучу та взаємну відповідь", - додала Псакі.
Нагадаємо
19 січня президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч із групою сенаторів американського Конгресу, яка повернулася з України. Вони обговорили нарощування російської сили на кордоні з Україною та висловили підтримку територіальній цілісності та суверенітету української держави.