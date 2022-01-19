Байден обговорив із сенаторами нарощування російських військ на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч із двопартійною групою сенаторів американського Конгресу, яка повернулася з України. Обговорили нарощування російської сили на кордоні з Україною та висловили підтримку територіальній цілісності та суверенітету нашої держави. Про це йдеться у заяві прессекретаря Білого Дому Джен Псакі, пише УНН.
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“Сьогодні вранці президент Байден зустрівся онлайн із двопартійною групою сенаторів, щоб обговорити нарощування російської військової сили біля кордонів України. До групи увійшли сенатори, які вчора повернулися з України, де зустрілися з українським керівництвом та підтвердили давню підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України”, - ідеться у заяві.
Деталі
Як повідомили, Конгрес Байдена дійшов висновку, що Сполучені Штати продовжать тісну співпрацю із союзниками і партнерами на підтримку України, зокрема дипломатичну політику, спрямовану на врегулювання поточної кризи, і заходи стримування російської агресії.
Псакі додала, що адміністрація Байдена готується запровадити серйозні наслідки у відповідь на подальшу російську агресію проти України.
Додамо
Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що РФ може вдатися до подальших агресивних дій проти України протягом ”дуже коротких термінів”.
Він додав, що якщо російські війська зараз вторгнуться в Україну, Сполучені Штати запровадять потужні економічні та експортні санкції, посилять оборонну допомогу Україні. Третій крок – посилення оборони НАТО на східному фланзі.