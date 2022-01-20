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15 марта, 19:03 • 107293 просмотра

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Любое пересечение границы Украины российскими войсками будет расценено как вторжение – Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Джо Байден пообещал предоставить "быстрый и жесткий" ответ России, если ее военные пересекут границу Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Цитата

"Байден четко сказал президенту России: если любые российские военные силы перейдут через украинскую границу, это будет расценено как вторжение, которое столкнется с быстрым и жестким ответом Соединенных Штатов и наших союзников", — говорится в сообщении.

Как указано в заявлении, Байден знает по опыту, что у России есть "масштабная стратегия агрессии, кроме военных действий", в частности это "кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований".

"Он (Байден — ред.) подтвердил сегодня, что на такие акты российской агрессии будет дан решительный и взаимный ответ", — добавила Псаки.

Напомним

19 января президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с группой сенаторов американского Конгресса, которая вернулась из Украины. Они обсудили наращивание российской силы на границе с Украиной и выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

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