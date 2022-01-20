Міноборони Чехії хоче надати Україні артилерійські снаряди

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Як зазначили, 26 січня можливість надання боєприпасів Україні розгляне уряд Чехії.

"Україна — історичний партнер для Чехії, з яким ми розвиваємо оборонну співпрацю і підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міністерство оборони розглядає можливість надання будь-якої допомоги", — заявила прессекретар Міноборони Чехії Яна Цехмейстерова.

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За даними Reuters, Держдепартамент Сполучених Штатів дозволив Литві, Латвії та Естонії доправляти в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Як зазначили, Естонія може передати Україні протитанкові ракети Javelin, а Литва — ракети Stinger.