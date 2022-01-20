Міноборони Чехії хоче надати Україні артилерійські снаряди
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністерство оборони Чехії планує надати Україні артилерійські снаряди на тлі нарощування військ Росії біля українських кордонів. Про це повідомляє УНН із посиланням на irozhlas.
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Як зазначили, 26 січня можливість надання боєприпасів Україні розгляне уряд Чехії.
"Україна — історичний партнер для Чехії, з яким ми розвиваємо оборонну співпрацю і підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міністерство оборони розглядає можливість надання будь-якої допомоги", — заявила прессекретар Міноборони Чехії Яна Цехмейстерова.
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За даними Reuters, Держдепартамент Сполучених Штатів дозволив Литві, Латвії та Естонії доправляти в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.
Як зазначили, Естонія може передати Україні протитанкові ракети Javelin, а Литва — ракети Stinger.