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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Міноборони Чехії хоче надати Україні артилерійські снаряди

Міноборони Чехії хоче надати Україні артилерійські снаряди

Київ • УНН

 • 26145 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністерство оборони Чехії планує надати Україні артилерійські снаряди на тлі нарощування військ Росії біля українських кордонів. Про це повідомляє УНН із посиланням на irozhlas.

Деталі

Як зазначили, 26 січня можливість надання боєприпасів Україні розгляне уряд Чехії.

"Україна — історичний партнер для Чехії, з яким ми розвиваємо оборонну співпрацю і підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міністерство оборони розглядає можливість надання будь-якої допомоги", — заявила прессекретар Міноборони Чехії Яна Цехмейстерова.

Нагадаємо

За даними Reuters, Держдепартамент Сполучених Штатів дозволив Литві, Латвії та Естонії доправляти в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Як зазначили, Естонія може передати Україні протитанкові ракети Javelin, а Литва — ракети Stinger.

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