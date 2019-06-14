Вулкан в Мехико выбросил столб пепла высотой 5 км

"Удалось оценить, что его (столба пепла) высота достигла 5 км", - отмечается в записи. Ситуация не представляет опасности для населения, средний уровень угрозы, действующий в настоящее время в районе вулкана, изменен не был.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. Высота колосса, который в ясную погоду отлично виден из многих районов мегаполиса, достигает 5,42 км.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля, несмотря на рост его активности в текущем году.

Напомним, в Италии проснулся вулкан Этна.