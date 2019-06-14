Вулкан в Мехико выбросил столб пепла высотой 5 км
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Вулкан Попокатепетль близ столицы Мексики в пятницу произвел мощный выброс пепла и пара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Национального управления гражданской обороны страны.
"Удалось оценить, что его (столба пепла) высота достигла 5 км", - отмечается в записи. Ситуация не представляет опасности для населения, средний уровень угрозы, действующий в настоящее время в районе вулкана, изменен не был.
Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. Высота колосса, который в ясную погоду отлично виден из многих районов мегаполиса, достигает 5,42 км.
В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля, несмотря на рост его активности в текущем году.
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