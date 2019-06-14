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Вулкан у Мехіко викинув стовп попелу заввишки 5 км

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Вулкан Попокатепетль поблизу столиці Мексики в п'ятницю здійснив потужний викид попелу і пари. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Національного управління цивільної оборони країни.

Вулкан у Мехіко викинув стовп попелу заввишки 5 км

"Вдалося оцінити, що його (стовпа попелу) висота досягла 5 км", - наголошується в запису. Ситуація не є небезпечною для населення, середній рівень загрози, що діє в даний час в районі вулкана, змінений не був.

Попокатепетль, розташований в 70 км від Мехіко, входить в число найбільших і найактивніших вулканів на території Мексики. Висота колоса, який в ясну погоду добре видно з багатьох районів мегаполісу, досягає 5,42 км.

На початку квітня національний координатор сил цивільної оборони Мексики Давид Леон виключив можливість потужного виверження Попокатепетль, незважаючи на зростання його активності в поточному році.

Нагадаємо, в Італії прокинувся вулкан Етна.

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Smoking #popocatepetl #volcano #mexico #today #sky #Puebla

Публикация от JI (@_tropicalito_)

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