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Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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11 марта, 18:08 • 139160 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144074 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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По улицам Симферополя прошла колонна военной техники - СМИ

По улицам Симферополя прошла колонна военной техники - СМИ

Киев • УНН

 • 9125 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. По улицам Симферополя прошла колонна военной техники. Об этом пишет Крим.Реалии, передает УНН.

Как отмечается, минимум полтора десятка машин и три бронетранспортера возвращались с учений через Симферополь. Колонна заняла одну полосу движения, ее сопровождали машины военной автоинспекции, пишет издание.

В пятницу, 24 марта, в Крыму завершилось масштабное командно-штабные учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Начались эти учения 20 марта на полигоне Опук. В министерстве обороны России заявили, что учения проводятся "в соответствии с планом боевой подготовки аэромобильных войск". В учениях принимают участие более 2,5 тысячи российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015-го президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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