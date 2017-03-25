По улицам Симферополя прошла колонна военной техники - СМИ

Как отмечается, минимум полтора десятка машин и три бронетранспортера возвращались с учений через Симферополь. Колонна заняла одну полосу движения, ее сопровождали машины военной автоинспекции, пишет издание.

В пятницу, 24 марта, в Крыму завершилось масштабное командно-штабные учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Начались эти учения 20 марта на полигоне Опук. В министерстве обороны России заявили, что учения проводятся "в соответствии с планом боевой подготовки аэромобильных войск". В учениях принимают участие более 2,5 тысячи российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015-го президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".