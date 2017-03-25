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Вулицями Сімферополя пройшла колона військової техніки - ЗМІ

Вулицями Сімферополя пройшла колона військової техніки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9125 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Вулицями Сімферополя пройшла колона військової техніки. Про це пише Крим.Реалії, передає УНН.

Як зазначається, мінімум півтора десятка машин і три бронетранспортери поверталися з військових навчань через Сімферополь. Колона зайняла одну смугу руху, її супроводжували машини військової автоінспекції, пише видання.

У п’ятницю, 24 березня, у Криму завершилося масштабне командно-штабне навчання з трьома з’єднаннями Повітряно-десантних військ Росії, яке проводилося на полігоні Опук під керівництвом командувача ВДВ генерал-полковника Андрія Сердюкова.

Почалися ці навчання 20 березня на полігоні Опук. У міністерстві оборони Росії заявили, що навчання проводяться “відповідно до плану бойової підготовки аеромобільних військ”. У навчаннях беруть участь понад 2,5 тисячі російських десантників, задіяно приблизно 600 одиниць бойової техніки.

У генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це “відновленням історичної справедливості”.

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