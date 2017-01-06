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Улицы и дороги будут патрулировать более 14 тыс. правоохранителей - МВД

Улицы и дороги будут патрулировать более 14 тыс. правоохранителей - МВД

Киев • УНН

 • 7573 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Для патрулирования улично-дорожной сети будет задействовано более 14 тыс. сотрудников Национальной полиции и 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время заседания межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент УНН.

По словам С.Ярового, личный состав Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы переведен на усиленный вариант несения службы.

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"Для патрулирования улично-дорожной сети будет задействовано более 14 тыс. сотрудников Национальной полиции. Кроме того, 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины ", - отметил он.

Также, по его словам, дано указание ГосЧС и Нацгвардии на подготовку техники высокой проходимости.

Кроме того, сказал С.Яровой, дано поручение ГосЧС совместно с Нацполициею и органами местной власти на проведение поэтапного обследования нежилых и заброшенных помещений с целью выявления беспризорных лиц.

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