Улицы и дороги будут патрулировать более 14 тыс. правоохранителей - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Для патрулирования улично-дорожной сети будет задействовано более 14 тыс. сотрудников Национальной полиции и 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время заседания межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент УНН.
По словам С.Ярового, личный состав Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы переведен на усиленный вариант несения службы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соцслужбы Николаевской области заготовили почти 8,5 тыс. единиц одежды на случай непогоды
"Для патрулирования улично-дорожной сети будет задействовано более 14 тыс. сотрудников Национальной полиции. Кроме того, 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины ", - отметил он.
Также, по его словам, дано указание ГосЧС и Нацгвардии на подготовку техники высокой проходимости.
Кроме того, сказал С.Яровой, дано поручение ГосЧС совместно с Нацполициею и органами местной власти на проведение поэтапного обследования нежилых и заброшенных помещений с целью выявления беспризорных лиц.