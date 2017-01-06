Вулиці і дороги патрулюватимуть понад 14 тис. правоохоронців - МВС

За словами С.Ярового, особовий склад Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби переведений на посилений варіант несення служби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Соцслужби Миколаївщини заготували майже 8,5 тис. одиниць одягу на випадок негоди

“Для патрулювання вулично-дорожньої мережі буде задіяно понад 14 тис. співробітників Національної поліції. Крім того, 1 тис. військовослужбовців Національної гвардії України”, — зазначив він.

Також, за його словами, надана вказівка ДСНС та Нацгвардії на підготовку техніки високої прохідності.

Крім того, сказав С.Яровий, надане доручення ДСНС спільно з Нацполіцією та органами місцевої влади на проведення поетапного обстеження нежитлових та покинутих приміщень з метою виявлення безпритульних осіб.