Вулиці і дороги патрулюватимуть понад 14 тис. правоохоронців - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Для патрулювання вулично-дорожньої мережі буде задіяно понад 14 тис. співробітників Національної поліції та 1 тис. військовослужбовців Національної гвардії. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час засідання міжвідомчого оперативного штабу, передає кореспондент УНН.
За словами С.Ярового, особовий склад Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби переведений на посилений варіант несення служби.
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“Для патрулювання вулично-дорожньої мережі буде задіяно понад 14 тис. співробітників Національної поліції. Крім того, 1 тис. військовослужбовців Національної гвардії України”, — зазначив він.
Також, за його словами, надана вказівка ДСНС та Нацгвардії на підготовку техніки високої прохідності.
Крім того, сказав С.Яровий, надане доручення ДСНС спільно з Нацполіцією та органами місцевої влади на проведення поетапного обстеження нежитлових та покинутих приміщень з метою виявлення безпритульних осіб.