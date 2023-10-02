Вучич о ситуации с Косово: Сербия не хочет войны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Сербии Александар Вучич говорит, что не намерен приказывать своим войскам пересечь границу с Косово. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на полученное заявление от сербского президента в субботу, пишет УНН.
В заявлении Вучич, как сообщается, сказал, что он сократит силы Сербии в этом районе, поскольку эскалация конфликта будет контрпродуктивной для стремлений Белграда вступить в ЕС.
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«Почему это будет полезно Белграду? Зачем нам за один день разрушать позицию, которую выстраивали год? Сербия не хочет войны», – сказал Вучич.
В ответ на призыв США отвести войска на границе между Сербией и Косово в минувшие выходные Александар Вучич утверждал, что предупреждения Вашингтона были непропорциональными, поскольку количество сербских сил на земле уменьшалось.
«В прошлом году возле админлинии у нас было 14 тыс. человек, сегодня - 7,5 тыс., и мы сократим их до 4 тысяч», — сказал он.
Детали
ЕС заявил, что не примет Сербию или Косово в блок, пока они не нормализуют отношения. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, провел в пятницу переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти, где они обсудили диалог при поддержке ЕС как единственный выход из кризиса, говорится в сообщении.
Напомним
Недавно возле монастыря на севере Косово, населенного сербами, произошло насильственное противостояние, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе полицейский Косово.
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