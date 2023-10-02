Вучич про ситуацію з Косово: Сербія не хоче війни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич каже, що не має наміру наказувати своїм військам перетнути кордон із Косово. Про це повідомила Financial Times з посиланням на отриману заяву від сербського президента у суботу, пише УНН.
У заяві Вучич, як повідомляється, сказав, що він скоротить сили Сербії в цьому районі, оскільки ескалація конфлікту буде контрпродуктивною для прагнень Белграда вступити в ЄС.
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«Чому це буде корисно Белграду? Навіщо нам за один день руйнувати позицію, яку вибудовували рік? Сербія не хоче війни», – сказав Вучич.
У відповіді на заклик США відвести війська на кордоні між Сербією та Косово минулими вихідними Александар Вучич ствердив, що попередження Вашингтона були непропорційними, оскільки кількість сербських сил на землі зменшувалася.
«Минулого року біля адмінлінії у нас було 14 тис. осіб, сьогодні - 7,5 тис., і ми скоротимо їх до 4 тисяч», — сказав він.
Деталі
ЄС заявив, що не прийме Сербію чи Косово до блоку, доки вони не нормалізують відносини. Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, провів у п’ятницю переговори з прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті, де вони обговорили діалог за підтримки ЄС як єдиний вихід із кризи, ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Нещодавно біля монастиря на півночі Косова, населеного сербами, відбулося насильницьке протистояння, у результаті якого загинули щонайменше чотири людини, у тому числі поліцейський Косова.
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