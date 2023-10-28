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Потери врага снова начали расти - Тарнавский

Киев • УНН

 • 67815 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На Таврическом направлении потери российских войск снова начали расти, наступательная операция на Мелитопольском направлении продолжается, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Потери врага снова начали расти - Тарнавский

Цитата

"Потери врага снова начали расти. Общие потери врага составили 529 человек. 1 оккупант сдался в плен. Уничтожено 36 единиц военной техники противника. В частности, 7 танков, 9 ББМ, 1 артиллерийская система, 11 БпЛА, 1 единица специальной техники, 1 зенитный ракетный комплекс «ТОР», а также склад боеприпасов врага", - указал Тарнавский в Telegram.

По словам командующего, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1256 огневых задач. 

При этом, отметил он, враг нанес 4 авиационных удара, провел 47 боевых столкновения и совершил 1014 артобстрелов.

"Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении", - указал Тарнавский.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 298 420 человек, 5167 танков и сотен единиц другой военной техники.

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