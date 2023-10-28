Втрати ворога знову почали зростати - Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Таврійському напрямку втрати російських військ знову почали зростати, наступальна операція на Мелітопольському напрямку триває, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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"Втрати ворога знову почали зростати. Загальні втрати ворога становили 529 осіб. 1 окупант здався в полон. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БпЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс «ТОР»а також склад боєприпасів ворога", - вказав Тарнавський у Telegram.
Зі слів командувача, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1256 вогневих завдань.
При цьому, зазначив він, ворог завдав 4 авіаційних удари, провів 47 бойових зіткнення та здійснив 1014 артобстріли.
"Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку", - вказав Тарнавський.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 298 420 осіб, 5167 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.