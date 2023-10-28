Ще плюс 740: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 298 420 осіб, 5167 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 298420 (+740) осіб,
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- танків ‒ 5167 (+22) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,
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- артилерійських систем – 7180 (+18) од,
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- РСЗВ – 834 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 558 (+2) од,
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- літаків – 320 (+0) од,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9),
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- крилаті ракети ‒ 1541 (+3),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11) од,
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- спеціальна техніка ‒ 1011 (+0).
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Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.