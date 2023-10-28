Еще плюс 740: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 298 420 человек, 5167 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 298420 (+740) человек,
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- танков - 5167 (+22) ед,
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- боевых бронированных машин - 9749 (+23) ед,
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- артиллерийских систем – 7180 (+18) ед,
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- РСЗО – 834 (+0) ед,
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- средства ПВО - 558 (+2) ед,
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- самолетов – 320 (+0) ед,
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- вертолетов – 324 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+9),
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- крылатые ракеты - 1541 (+3),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9524 (+11) ед,
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- специальная техника - 1011 (+0).
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Напомним
Украинская авиация за сутки снанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.