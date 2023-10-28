Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 3 засоби протиповітряної оборони противника.
Також протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 27 жовтня у небі над Україною знищили п’ять із шести запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.