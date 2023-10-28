Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А “Солнцепек” и 3 средства противовоздушной обороны противника.
Также в течение минувших суток произошло 60 боевых столкновений.
Напомним
Силы обороны в ночь на 27 октября в небе над Украиной уничтожили пять из шести запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.