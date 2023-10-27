У небі над Україною вночі знищили п’ять із шести “шахедів”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 27 жовтня у небі над Україною знищили п’ять із шести запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
У ніч на 27 жовтня, як повідомляється, російські окупанти атакували з району (Приморсько-Ахтарськ - рф) застосувавши шість ударних БпЛА типу “Shahed” у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.
Цитата
“В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять “Shahed-136/131” в межах Херсонської та Миколаївської областей”, - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Російські війська у ніч на 27 жовтня завдали ракетний удар по пожежній частині в місті Ізюм Харківської області, 8 рятувальників постраждало, четверо з них госпіталізовані.