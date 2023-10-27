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У небі над Україною вночі знищили п’ять із шести “шахедів”

Київ • УНН

 • 89469 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 27 жовтня у небі над Україною знищили п’ять із шести запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

У небі над Україною вночі знищили п’ять із шести “шахедів”

Деталі

У ніч на 27 жовтня, як повідомляється, російські окупанти атакували з району (Приморсько-Ахтарськ - рф) застосувавши шість ударних БпЛА типу “Shahed” у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.

Цитата

“В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять “Shahed-136/131” в межах Херсонської та Миколаївської областей”, - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Російські війська у ніч на 27 жовтня завдали ракетний удар по пожежній частині в місті Ізюм Харківської області, 8 рятувальників постраждало, четверо з них госпіталізовані.

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