Ворог вночі завдав ракетний удар по пожежній частині Ізюма, 8 рятувальників постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 27 жовтня завдали ракетний удар по пожежній частині в місті Ізюм Харківської області, 8 рятувальників постраждало, четверо з них госпіталізовані. Про це повідомили у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.
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"Цієї ночі, близько опівночі, ворог завдав ракетного удару по місту Ізюм. Попередньо, з ЗРК С-300. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Зазнали поранень 8 осіб особового складу, які перебували на чергуванні, 4 з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта – не потребували госпіталізації", - написав Синєгубов у Telegram.
Як уточнив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, ворог вночі "завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки".
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Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, ворог обстрілював населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів. Зокрема, під вогнем росіян перебували Дворічна, Кислівка, Берестове, Курилівка, Борова, Богуславка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.
"На Куп'янському напрямку ворог безуспішно продовжував штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки. Наші захисники надають окупантам адекватну відсіч, просування у росіян немає", - повідомив голова ОВА.
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