На кладовищі в Харкові знайшли залишки РСЗВ «Смерч»
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Харкові на кладовищі сапери виявили залишки РСЗВ «Смерч» із касетними бойовими елементами. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС України.
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«Сапери загону гуманітарного розмінування виявили залишки РСЗВ «Смерч» із касетними бойовими елементами на одному з кладовищ Харкова», - йдеться в повідомленні.
В МВС зазначають, що ворог вкотре доводить, що не має жодних правил та норм моралі.
«Тому, закликаємо вас завжди буди уважними та обережними!», - наголошує МВС.
Доповнення
російські окупанти 25 жовтня обстрілювали населені пункти двох районів Харківщини. Внаслідок обстрілів селища Подоли поранення отримала 83-річна жінка.