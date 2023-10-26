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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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На кладбище в Харькове нашли остатки РСЗО «Смерч» на кладбище в Харькове

Киев • УНН

 • 143028 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Харькове на кладбище саперы обнаружили остатки РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми элементами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.

На кладбище в Харькове нашли остатки РСЗО «Смерч» на кладбище в Харькове

Цитата 

«Саперы отряда гуманитарного разминирования обнаружили остатки РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми элементами на одном из кладбищ Харькова», - говорится в сообщении. 

В МВД отмечают, что враг в очередной раз доказывает, что не имеет никаких правил и норм морали. 

«Поэтому, призываем вас всегда быть внимательными и осторожными!», - отмечает МВД. 

Дополнение

российские оккупанты 25 октября обстреливали населенные пункты двух районов Харьковщины. В результате обстрелов поселка Подолы ранения получила 83-летняя женщина.

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