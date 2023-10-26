На кладбище в Харькове нашли остатки РСЗО «Смерч» на кладбище в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Харькове на кладбище саперы обнаружили остатки РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми элементами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.
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«Саперы отряда гуманитарного разминирования обнаружили остатки РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми элементами на одном из кладбищ Харькова», - говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что враг в очередной раз доказывает, что не имеет никаких правил и норм морали.
«Поэтому, призываем вас всегда быть внимательными и осторожными!», - отмечает МВД.
Дополнение
российские оккупанты 25 октября обстреливали населенные пункты двух районов Харьковщины. В результате обстрелов поселка Подолы ранения получила 83-летняя женщина.