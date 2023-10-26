Внаслідок обстрілу рф селища на Харківщині поранена літня жінка, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. російські окупанти минулої доби обстрілювали населені пункти двох районів Харківщини. Внаслідок обстрілів селища Подоли поранення отримала 83-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.
«Вчора, близько 20:00 внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району, зруйновано приватний житловий будинок, ще 3 будинки пошкоджено. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 83 років. Стан - середньої тяжкості», - написав Синєгубов у Telegram.
У с. Огірцеве Чугуївського району обстрілами пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.
Крім того, під вогнем окупантів перебували Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району та Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району.
Доповнення
Близько 16:50 в полі біля села Яремівка Ізюмського району, на протипіхотній міні типу "Пелюстка" підірвався 57-річний чоловік. Загинув на місці.
Додамо
Харківська ОВА готує рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янщини.