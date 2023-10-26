В результате обстрела рф поселка на Харьковщине ранена пожилая женщина, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты двух районов Харьковщины. В результате обстрелов поселка Подолы ранения получила 83-летняя женщина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.
«Вчера, около 20:00 в результате обстрела с. Подолы Купянского района, разрушен частный жилой дом, еще 3 дома повреждены. Получила ранения и была госпитализирована женщина 83 лет. Состояние - средней тяжести», - написал Синегубов в Telegram.
В с. Огирцево Чугуевского района обстрелами поврежден жилой дом, произошел пожар.
Кроме того, под огнем оккупантов находились Охримовка, Круглое, Бударки Чугуевского района и Першотравневое, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Песчаное, Берестовое Купянского района.
Дополнение
Около 16:50 в поле возле села Яремовка Изюмского района, на противопехотной мине типа "Лепесток" подорвался 57-летний мужчина. Погиб на месте.
Добавим
Харьковская ОВА готовит решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянщины.