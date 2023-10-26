В результате обстрела рф поселка на Харьковщине ранена пожилая женщина, есть повреждения

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 10700 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 18521 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 30171 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 113726 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 64319 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 83451 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 236602 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77142 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125940 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168226 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.6м/с
43%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 107957 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 103082 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 159552 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 77632 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 30642 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 113764 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 160073 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 236639 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 281354 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 332223 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 42 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 12305 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 30983 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 77946 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 59982 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

В результате обстрела рф поселка на Харьковщине ранена пожилая женщина, есть повреждения

Киев • УНН

 • 98335 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты двух районов Харьковщины. В результате обстрелов поселка Подолы ранения получила 83-летняя женщина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате обстрела рф поселка на Харьковщине ранена пожилая женщина, есть повреждения

Детали

За прошедшие сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

«Вчера, около 20:00 в результате обстрела с. Подолы Купянского района, разрушен частный жилой дом, еще 3 дома повреждены. Получила ранения и была госпитализирована женщина 83 лет. Состояние - средней тяжести», - написал Синегубов в Telegram.

В с. Огирцево Чугуевского района обстрелами поврежден жилой дом, произошел пожар.

Кроме того, под огнем оккупантов находились Охримовка, Круглое, Бударки Чугуевского района и Першотравневое, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Песчаное, Берестовое Купянского района.

Дополнение

Около 16:50 в поле возле села Яремовка Изюмского района, на противопехотной мине типа "Лепесток" подорвался 57-летний мужчина. Погиб на месте.

Добавим

Харьковская ОВА готовит решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянщины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81