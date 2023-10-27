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Враг ночью нанес ракетный удар по пожарной части Изюма, 8 спасателей пострадали

Киев • УНН

 • 81581 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские войска в ночь на 27 октября нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм Харьковской области, 8 спасателей пострадали, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Враг ночью нанес ракетный удар по пожарной части Изюма, 8 спасателей пострадали

Цитата

"Этой ночью, около полуночи, враг нанес ракетный удар по городу Изюм. Предварительно, из ЗРК С-300. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Получили ранения 8 человек личного состава, которые находились на дежурстве, 4 из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные - не нуждались в госпитализации", - написал Синегубов в Telegram.

Как уточнил глава МВД Игорь Клименко в Telegram, враг ночью "нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм. 8 спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники".

Детали

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, враг обстреливал населенные пункты Купянского и Изюмского районов. В частности, под огнем россиян находились Двуречная, Кисловка, Берестовое, Куриловка, Боровая, Богуславка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

"На Купянском направлении враг безуспешно продолжал штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки. Наши защитники оказывают оккупантам адекватный отпор, продвижения у россиян нет", - сообщил глава ОВА.

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