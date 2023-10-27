В небе над Украиной ночью уничтожили пять из шести "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 27 октября в небе над Украиной уничтожили пять из шести запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 27 октября, как сообщается, российские оккупанты атаковали из района (Приморско-Ахтарск - рф) применив шесть ударных БпЛА типа “Shahed” в направлении южных регионов Украины и одну баллистическую ракету «Искандер-М» из Воронежской области в направлении Харьковщины.
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“В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено пять “Shahed-136/131” в пределах Херсонской и Николаевской областей”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Российские войска в ночь на 27 октября нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм Харьковской области, 8 спасателей пострадали, четверо из них госпитализированы.