Потеря рынка ЕС будет стоить отечественным производителям курятины 14,5 млн евро ежемесячно - эксперт

Расчеты эксперта подкреплены показателями экспорта украинской курятины в ЕС. За 11 месяцев 2019 года он составил 159,6 млн евро, что составляет 33% от общего экспорта курятины Украины, информирует Мартыненко.

“Исходя из имеющихся цифр предыдущего года может предположить, что временная потеря рынка ЕС будет стоить отечественным производителям в среднем 14,5 млн евро в месяц”, — говорит специалист.

Сегодня ЕС — важнейший торговый партнер для Украины, продолжил эксперт.

Так, за 11 месяцев 2019 года экспорт отечественной продукции АПК в ЕС составил 7,2 млрд долл. США, что составляет 36% от общего экспорта украинского агропродовольственной продукции, добавил он. Именно поэтому, Украина должна принять немедленные меры, чтобы возобновить поставки украинской курятины в ЕС. Для этого нужно совершить ряд действий, считает Мартыненко.

“Для начала Госпродпотребслужбе нужно принять меры с целью недопущения распространения заболевания. То есть, по факту локализовать проблему для того, чтобы получить разрешение на возобновление экспорта из других областей Украины, свободных от гриппа птицы. Как это было в конца 2016 года, когда действовал аналогичный запрет, но благодаря выполнению профилактики гриппа птицы и эффективной работе Госпродпотребслужбы, с февраля 2017 года в Украине не фиксировались случаи гриппа птицы и запрет был снят”, — объясняет эксперт.

Зато, украинским производителям стоит подумать о диверсификации рынков сбыта своей продукции, советует Мартыненко. Кроме ЕС, Украина экспортирует значительную часть мяса птицы на рынки Азии и Африки, добавил он.

Напомним, в Госпродпотребслужбе сообщили, что работают над дезинфекцией эпицентра вспышки птичьего гриппа в Винницкой области. В то же время, новых вспышек за неделю не зафиксировано.

Ранее УНН сообщал, что на этой неделе Еврокомиссия в одностороннем порядке прекратила импорт курятины из Украины из-за птичьего гриппа, который пришел к нам достоверно с ЕС и был зафиксирован 18 января в Винницкой области.

Такое решение шокировало украинскую сторону, которая имела договоренности с ЕС не прекращать двустороннюю торговлю, и пока там бушевал птичий грипп — продолжала закупать европейские продукты, в частности польскую курятину.

Эксперты расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны.

В министерстве экономического развития в свою очередь заявили, что срочно начинают консультации с ЕС.

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