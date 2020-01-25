Втрата ринку ЄС коштуватиме вітчизняним виробникам курятини 14,5 млн євро щомісячно - експерт

Розрахунки експерта підкріплені показниками експорту української курятини у ЄС. За 11 місяців 2019 року він склав 159,6 млн євро, що становить 33% від загального експорту курятини Україною, інформує Мартиненко.

“Виходячи з наявних цифр попереднього року може припустити, що тимчасова втрата ринку ЄС коштуватиме вітчизняним виробникам в середньому 14,5 млн євро за місяць”, — каже фахівець.

Сьогодні ЄС — надважливий торгівельний партнер для України, продовжив експерт.

Так, за 11 місяців 2019 року експорт вітчизняної продукції АПК до ЄС склав 7,2 млрд дол. США, що становить 36% від загального експорту української агропродовольчої продукції, додав він. Саме тому, Україна має вжити негайних заходів, аби відновити поставки української курятини у ЄС. Для цього потрібно вчинити ряд дій, вважає Мартиненко.

“Для початку Держпродспоживслужбі потрібно вжити заходів з метою недопущення поширення захворювання. Тобто, по факту локалізувати проблему для того, щоб отримати дозвіл на відновлення експорту з інших областей України, вільних від грипу птиці. Як це було в кінці 2016 року коли діяла аналогічна заборона, але завдяки виконанню профілактики грипу птиці та ефективній роботі Держпродспоживслужби, з лютого 2017 року в Україні не фіксувалися випадки грипу птиці і заборона була знята”, — пояснює експерт.

Натомість, українським виробникам варто подумати про диверсифікацію ринків збуту своєї продукції, радить Мартиненко. Окрім ЄС, Україна експортує значну частину м’яса птиці на ринки Азії та Африки, додав він.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі повідомили, що працюють над дезінфекцією епіцентру спалаху пташиного грипу у Вінницькій області. Водночас, нових спалахів за тиждень не зафіксовано.

Раніше УНН повідомляв, що цього тижня Єврокомісія в односторонньому порядку припинила імпорт курятини з України через пташиний грип, який прийшов до нас вірогідно з ЄС і був зафіксований 18 грудня у Вінницькій області.

Таке рішення шокувало українську сторону, яка мала домовленості з ЄС не припиняти двосторонню торгівлю, і поки там вирував пташиний грип — продовжувала закуповувати європейські продукти, зокрема польську курятину.

Експерти розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни.

У міністерстві економічного розвитку в свою чергу заявили, що терміново розпочинають консультації з ЄС.

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