Втрата ринку ЄС коштуватиме вітчизняним виробникам курятини 14,5 млн євро щомісячно - експерт

$41.400.13
45.840.29
ukru
Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України
07:48 • 5060 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 13090 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 205118 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 146283 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 128390 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 133523 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 148930 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148430 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231186 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217657 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.9м/с
46%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 17251 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 15862 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 23927 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 15616 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 13470 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 205095 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 183008 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 301888 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 323735 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 404971 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 16225 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 9958 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 59872 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 42454 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 56509 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Втрата ринку ЄС коштуватиме вітчизняним виробникам курятини 14,5 млн євро щомісячно - експерт

Київ • УНН

 • 17842 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Збитки українських експортерів від закриття європейського ринку курятини становитимуть близько 14,5 млн євро на місяць. Про це у коментарі УНН заявив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Андрій Мартиненко, коментуючи введену європейцями заборону на поставки української курятини у ЄС.

Втрата ринку ЄС коштуватиме вітчизняним виробникам курятини 14,5 млн євро щомісячно - експерт

Розрахунки експерта підкріплені показниками експорту української курятини у ЄС. За 11 місяців 2019 року він склав 159,6 млн євро, що становить 33% від загального експорту курятини Україною, інформує Мартиненко.

“Виходячи з наявних цифр попереднього року може припустити, що тимчасова втрата ринку ЄС коштуватиме вітчизняним виробникам в середньому 14,5 млн євро за місяць”, — каже фахівець.

Сьогодні ЄС — надважливий торгівельний партнер для України, продовжив експерт.

Так, за 11 місяців 2019 року експорт вітчизняної продукції АПК до ЄС склав 7,2 млрд дол. США, що становить 36% від загального експорту української агропродовольчої продукції, додав він. Саме тому, Україна має вжити негайних заходів, аби відновити поставки української курятини у ЄС. Для цього потрібно вчинити ряд дій, вважає Мартиненко.

“Для початку Держпродспоживслужбі потрібно вжити заходів з метою недопущення поширення захворювання. Тобто, по факту локалізувати проблему для того, щоб отримати дозвіл на відновлення експорту з інших областей України, вільних від грипу птиці. Як це було в кінці 2016 року коли діяла аналогічна заборона, але завдяки виконанню профілактики грипу птиці та ефективній роботі Держпродспоживслужби, з лютого 2017 року в Україні не фіксувалися випадки грипу птиці і заборона була знята”, — пояснює експерт.

Натомість, українським виробникам варто подумати про диверсифікацію ринків збуту своєї продукції, радить Мартиненко. Окрім ЄС, Україна експортує значну частину м’яса птиці на ринки Азії та Африки, додав він.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі повідомили, що працюють над дезінфекцією епіцентру спалаху пташиного грипу у Вінницькій області. Водночас, нових спалахів за тиждень не зафіксовано.

Раніше УНН повідомляв, що цього тижня Єврокомісія в односторонньому порядку припинила імпорт курятини з України через пташиний грип, який прийшов до нас вірогідно з ЄС і був зафіксований 18 грудня у Вінницькій області.

Таке рішення шокувало українську сторону, яка мала домовленості з ЄС не припиняти двосторонню торгівлю, і поки там вирував пташиний грип — продовжувала закуповувати європейські продукти, зокрема польську курятину.

Експерти розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни.

У міністерстві економічного розвитку в свою чергу заявили, що терміново розпочинають консультації з ЄС.

Детальніше про конфлікт читайте тут.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01