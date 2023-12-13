Вторую систему ПВО Patriot из Германии развернут в Украине еще в этом году - Шольц
Киев • УНН
В этом году в Украине развернут вторую систему противовоздушной обороны Patriot для усиления защиты от российских беспилотников и ракет, подтвердил канцлер Олаф Шольц.
Вторая система зенитно-ракетного комплекса Patriot начнет защищать украинское небо уже в этом году. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает УНН со ссылкой на Aussiedlerbote.
Способность Украины защищаться от стай российских беспилотников и ракет улучшилась. В этом году в Украине будет развернута вторая систему ПВО Patriot, предоставленную Германией. Кроме того, будут поставлены бронемашины, боеприпасы и зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы для преодоления дефицита энергии
По его словам, Украину сейчас необходимо поддерживать потому, что россия полностью поставила свою экономику на службу этой войне. Производство российского оружия, как заметил канцлер, идет "полным ходом"
"Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени военным путем", - подчеркнул Шольц.
Ранее
Аналитики проекта German Aid to Ukraine, которые мониторят помощь Германии, сообщили о доставке в Украину еще одной батареи ЗРК Patriot. Отмечается, что данная система состоит из станции управления огнем, радиолокационной станции, 8 пусковых установок и, вероятно, около 60 ракет.
Напомним
Первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. В октябре канцлер Шольц пообещал поставить Украине вторую батарею Patriot.
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Вторую систему ПВО Patriot из Германии развернут в Украине еще в этом году - Шольц
В этом году в Украине развернут вторую систему противовоздушной обороны Patriot для усиления защиты от российских беспилотников и ракет, подтвердил канцлер Олаф Шольц.
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