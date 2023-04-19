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Резніков підтвердив прибуття систем Patriot до України

Резніков підтвердив прибуття систем Patriot до України

Київ • УНН

 • 535948 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter підтвердив прибуття до України ЗРК Patriot, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot. Наші сили ППО максимально швидко їх освоїли. І наші партнери дотрималися слова", - вказав міністр, згадавши при цьому США, Німеччину та Нідерланди.

З його слів, це результат наполегливої роботи під керівництвом нашого Президента Володимира Зеленського. Він також подякував західним партнерам за це.

"Патріоти" для патріотів. Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові і дати йому життя! Саме так сталося з Patriot, ще до великомасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя. Саме це сталося під час мого візиту до Сполучених Штатів у серпні 2021 року, коли я виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тоді я вперше сказав нашим партнерам: «Нам потрібні Patriot». Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо", - написав Резніков.

Нагадаємо

Німеччина передала Україні першу систему Patriot.

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