Резников подтвердил прибытие систем Patriot в Украину

Цитата

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ПВО Patriot. Наши силы ПВО максимально быстро их освоили. И наши партнеры сдержали слово", - указал министр, упомянув при этом США, Германию и Нидерланды.

По его словам, это результат упорной работы под руководством нашего Президента Владимира Зеленского. Он также поблагодарил западных партнеров за это.

"Патриоты" для патриотов. Знаете ли вы, как визуализировать сон? Надо рассказать об этом миру и дать ему жизнь! Именно так произошло с Patriot, еще до крупномасштабной войны, еще до моего назначения на самую важную должность моей жизни в самый важный момент моей жизни. Именно это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности заместителя председателя правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: «Нам нужны Patriot». Свобода и независимость нашей страны под угрозой. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможное возможно", - написал Резников.

Напомним

Германия передала Украине первую систему Patriot.