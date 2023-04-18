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Німеччина передала Україні першу систему Patriot

Німеччина передала Україні першу систему Patriot

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього, передає УНН із посиланням на сайт уряду Німеччини.

Деталі

Як зазначено на сайті уряду Німеччини, Україні було надано новий пакет військової допомоги.

До нового пакету допомоги увійшли:

- ЗРК Patriot та снаряди до нього;
- 16 вантажівок Zetros;
- 2 автомобілі прикордонної служби.

Раніше

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодніх свят.

Доповнення

Американські інструктори вражені тим, як швидко українські бійці навчилися основ управління системою Patriot, і надали їм додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім колегам зі Сполучених Штатів.

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