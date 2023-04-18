Германия передала Украине первую систему Patriot

Детали

Как указано на сайте правительства Германии, Украине был предоставлен новый пакет военной помощи.

В новый пакет помощи вошли:

- ЗРК Patriot и снаряды к нему;

- 16 грузовиков Zetros;

- 2 автомобиля пограничной службы.

Ранее

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхальных праздников.

Дополнение

Американские инструкторы поражены тем, как быстро украинские бойцы научились основам управления системой Patriot, и предоставили им дополнительную, интенсивную подготовку, которая редко доступна их коллегам из Соединенных Штатов.