Германия передала Украине первую систему Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды к нему, передает УНН со ссылкой на сайт правительства Германии.
Детали
Как указано на сайте правительства Германии, Украине был предоставлен новый пакет военной помощи.
В новый пакет помощи вошли:
- ЗРК Patriot и снаряды к нему;
- 16 грузовиков Zetros;
- 2 автомобиля пограничной службы.
Ранее
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхальных праздников.
Дополнение
Американские инструкторы поражены тем, как быстро украинские бойцы научились основам управления системой Patriot, и предоставили им дополнительную, интенсивную подготовку, которая редко доступна их коллегам из Соединенных Штатов.