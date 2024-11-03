Второй тур выборов президента в Молдове: в ЦИК заявили о технических сбоях
Киев • УНН
В Молдове проходит второй тур президентских выборов между Майей Санду и Александром Стояногло. Работает 2219 участков, расследуется более 400 случаев подкупа избирателей с первого тура.
В Молдове сегодня, 3 ноября проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло, которого поддержала Партия социалистов. Об этом пишет УНН.
Детали
По данным NewsMaker, в 7:00 утра в Молдове открылись избирательные участки для голосования на втором туре выборов президента Молдовы. В стране и за ее пределами сегодня будут работать 2219 избирательных участков, из которых 1988 - на территории Молдовы, в том числе 30 избирательных участков для избирателей, проживающих на Левом берегу Днестра. За рубежом открыт 231 участок.
К 8:30 утра, спустя почти полтора часа после открытия участков, в Молдове проголосовали чуть более 98 тыс. избирателей.
В ЦИК заявили, что при подключении избирательных участков за рубежом возникли неполадки, но их быстро устранили.
Дополнение
В первом туре Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло - 25,95%.
Международные наблюдатели заявляли о случаях нарушений во время голосования. В настоящее время Генеральный инспекторат полиции страны расследует более 400 случаев подкупа избирателей в ходе голосования в первом туре президентских выборов.
Тем временем правительство Молдовы обратилось к странам ЕС относительно возможного вмешательства рф в голосование на заграничных участках.