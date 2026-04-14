$43.460.0150.910.11
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.1м/с
77%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Джей Ди Вэнс
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Пакистан
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Дипломатка
Хранитель

Второй раунд переговоров США и Ирана состоится – СМИ узнали дату и место

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Следующий раунд прямых переговоров между странами пройдет в столице Пакистана. Главным условием соглашения остается полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Мирные переговоры по конфликту на Ближнем Востоке продолжатся. О дате и месте их проведения в соцсети Х сообщил журналист The Atlantic Араш Азизи, информирует УНН.

Детали

По его словам, следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США состоится в четверг, 16 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

В то же время Азизи уточнил, что в переговорах вряд ли снова примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Не думаю, что это будет на таком уровне

- отметил журналист.

Контекст

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его устраивает отказ Ирана от переговоров. Глава Белого дома подчеркнул, что Тегеран не получит доступа к ядерному оружию.

Впоследствии Трамп сообщил о звонке от иранской стороны относительно переговоров. Главным условием сделки остается полный отказ Ирана от ядерного оружия.

США на переговорах требовали от Ирана 20-летний мораторий на обогащение урана – СМИ

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Джей Ди Вэнс
Исламабад
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран