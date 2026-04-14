Второй раунд переговоров США и Ирана состоится – СМИ узнали дату и место
Киев • УНН
Следующий раунд прямых переговоров между странами пройдет в столице Пакистана. Главным условием соглашения остается полный отказ Ирана от ядерного оружия.
Мирные переговоры по конфликту на Ближнем Востоке продолжатся. О дате и месте их проведения в соцсети Х сообщил журналист The Atlantic Араш Азизи, информирует УНН.
Детали
По его словам, следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США состоится в четверг, 16 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
В то же время Азизи уточнил, что в переговорах вряд ли снова примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Не думаю, что это будет на таком уровне
Контекст
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его устраивает отказ Ирана от переговоров. Глава Белого дома подчеркнул, что Тегеран не получит доступа к ядерному оружию.
Впоследствии Трамп сообщил о звонке от иранской стороны относительно переговоров. Главным условием сделки остается полный отказ Ирана от ядерного оружия.
