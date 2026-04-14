Второй раунд переговоров США и Ирана состоится – СМИ узнали дату и место

Мирные переговоры по конфликту на Ближнем Востоке продолжатся. О дате и месте их проведения в соцсети Х сообщил журналист The Atlantic Араш Азизи, информирует УНН.

По его словам, следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США состоится в четверг, 16 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

В то же время Азизи уточнил, что в переговорах вряд ли снова примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Не думаю, что это будет на таком уровне