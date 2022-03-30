Вторжение россии в Украину: в Тбилиси активисты выставили у парламента 145 пар детской обуви
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В столице Грузии активсти выставили перед зданием парламента 145 пар детской обуви - именно столько детей погибли в Украине после вторжения россии, передает УНН со ссылкой на Mtavari.
Детали
В Тбилиси активисты выставили у парламента 145 пар детской обуви. Именно столько детей, по данным прокуроров, погибло в Украине с начала войны.
Подобная акция состоялась и в Кутаиси. Там детская обувь появилась под зданием театра. Кроме того, активисты сделали большую надпись "ДЕТИ", чтобы напомнить о трагедии в Мариуполе, где российские оккупанты разбомбили театр в бомбоубежище которого находились женщины и дети.
Ранее
Министерство иностранных дел Украины напомнило Грузии о событиях 2008 года на фоне их отказа вводить санкции за российскую агрессию против нашей страны.
Добавим
В конце февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что власти страны не поддержат экономические и финансовые санкции, которые вводят в отношении России на фоне ее вторжения в Украину.
По его словам, санкции якобы "навредят национальным интересам Грузии".
На фоне позиции Тбилиси, Украина отозвала своего посла из Грузии.