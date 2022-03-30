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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Вторжение россии в Украину: в Тбилиси активисты выставили у парламента 145 пар детской обуви

Киев • УНН

 • 314235 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В столице Грузии активсти выставили перед зданием парламента 145 пар детской обуви - именно столько детей погибли в Украине после вторжения россии, передает УНН со ссылкой на Mtavari.

Вторжение россии в Украину: в Тбилиси активисты выставили у парламента 145 пар детской обуви

Детали

В Тбилиси активисты выставили у парламента 145 пар детской обуви. Именно столько детей, по данным прокуроров, погибло в Украине с начала войны.

Подобная акция состоялась и в Кутаиси. Там детская обувь появилась под зданием театра. Кроме того, активисты сделали большую надпись "ДЕТИ", чтобы напомнить о трагедии в Мариуполе, где российские оккупанты разбомбили театр в бомбоубежище которого находились женщины и дети.

Ранее

Министерство иностранных дел Украины напомнило Грузии о событиях 2008 года на фоне их отказа вводить санкции за российскую агрессию против нашей страны.

Добавим

В конце февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что власти страны не поддержат экономические и финансовые санкции, которые вводят в отношении России на фоне ее вторжения в Украину.

По его словам, санкции якобы "навредят национальным интересам Грузии".

На фоне позиции Тбилиси, Украина отозвала своего посла из Грузии.

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