Вторгнення росії в Україну: у Тбілісі активісти виставили біля парламенту 145 пар дитячого взуття
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У столиці Грузії активсти виставили перед будівлею парламенту 145 пар дитячого взуття - саме стільки дітей загинули в Україні після вторгнення росії, передає УНН із посиланням на Mtavari.
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У Тбілісі активісти виставили у парламенту 145 пар дитячого взуття. Саме стільки дітей, за даними прокурорів, загинуло в Україні від початку війни.
Подібна акція відбулась і у Кутаїсі. Там дитяче взуття з'явилось під будівлею театру. Крім того, активісти зробили великий напис "ДЕТИ", щоб нагадати про трагедію у Маріуполі, де російські окупанти розбомбили театр у бомбосховищі якого перебували жінки та діти.
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Міністерство закордонних справ України нагадало Грузії про події 2008 року на тлі їх відмови вводити санкції за російську агресію проти нашої країни.
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Наприкінці лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що влада країни не підтримає економічні та фінансові санкції, які вводять щодо Росії на тлі її вторгнення в Україну.
За його словами, санкції нібито "зашкодять національним інтересам" Грузії.
На тлі позиції Тбілісі, Україна відкликала з Грузії свого посла.