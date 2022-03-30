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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Вторгнення росії в Україну: у Тбілісі активісти виставили біля парламенту 145 пар дитячого взуття

Київ • УНН

 • 314235 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У столиці Грузії активсти виставили перед будівлею парламенту 145 пар дитячого взуття - саме стільки дітей загинули в Україні після вторгнення росії, передає УНН із посиланням на Mtavari.

Вторгнення росії в Україну: у Тбілісі активісти виставили біля парламенту 145 пар дитячого взуття

Деталі

У Тбілісі активісти виставили у парламенту 145 пар дитячого взуття. Саме стільки дітей, за даними прокурорів, загинуло в Україні від початку війни.

Подібна акція відбулась і у Кутаїсі. Там дитяче взуття з'явилось під будівлею театру. Крім того, активісти зробили великий напис "ДЕТИ", щоб нагадати про трагедію у Маріуполі, де російські окупанти розбомбили театр у бомбосховищі якого перебували жінки та діти.

Раніше

Міністерство закордонних справ України нагадало Грузії про події 2008 року на тлі їх відмови вводити санкції за російську агресію проти нашої країни.

Додамо

Наприкінці лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що влада країни не підтримає економічні та фінансові санкції, які вводять щодо Росії на тлі її вторгнення в Україну.

За його словами, санкції нібито "зашкодять національним інтересам" Грузії.

На тлі позиції Тбілісі, Україна відкликала з Грузії свого посла.

Українські Національні Новини

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